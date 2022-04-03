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Правозахисники почали документувати злочини окупантів в Україні

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Вашингтон, Неділя 03 квітня 2022 16:05
Правозахисники почали документувати злочини окупантів в Україні Фото: військові злочини російських окупантів в Україні почали документувати (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) почала документувати військові злочини, скоєні російськими окупантами проти мирних жителів України. Опубліковано доповідь зі свідченнями очевидців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь HRW.

У доповіді HRW йдеться, що організація задокументувала кілька випадків порушення російськими військовими законів війни на захоплених територіях Чернігівській, Харківській та Київській областях. У документі наводяться свідчення очевидців злочинів окупантів з 27 лютого по 14 березня.

Зокрема, в доповіді розповідається про те, що 4 березня в Бучі російські окупанти оточили групу з п'ятьох чоловіків, поставили їх на коліна і вбили одного з них пострілом в потилицю. Також наводиться епізод вбивства шести осіб 27 лютого в селі Старий Биків Чернігівської області, зґвалтування жінки 13 березня в селі Мала Рогань Харківської області і вбивство в Ворзелі жінки з 14-річною дитиною.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія закликала провести термінове незалежне розслідування злочинів Росії в Україні.

Зазначимо, радник глави офісу президента Михайло Подоляк показав масові вбивства мирного населення в Київській області і заявив, що європейські лідери повинні негайно зупинити дії РФ.

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