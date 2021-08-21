Правозащитник обвинил в сносе исторической усадьбы Барбана экс-депутата Киевсовета

"Я выяснил, кто именно стоит за уничтожением исторического здания Барбана в Киеве! Итак, из информированных источников, а также из открытых данных о юридических лицах мне стало известно кто именно стоит за всем. Компания, которая ведет работы на усадьбе - ООО "Информационная группа" Агентство столичных сообщений". Руководителем этой компании является Баженов Евгений Александрович. Баженов Евгений является также директором ООО "Прайм Инвест девелопмент", совладельцем которой является Негрич Николай Михайлович, то есть они бизнес-партнеры", - пишет Аронець.

Правозащитник также напомнил, что Николай Негрич был депутатом Киевсовета, после чего стал одним из крупнейших застройщиков Киева.

"Годы депутатства не прошли бесследно для Негрича, ведь сегодня его считают одним из крупнейших застройщиков Киева, по данным СМИ он и его тесть Михаил Голица (экс-начальник Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА (1996-2010 г.г.), экс-директор "Киевгорстроя" (2010-2012 г.г.), а также создатель КП "Житлоинвестбуд-УКБ ") являются совладельцами строительной компании "Геос девелопмент", - сообщил он.

Правозащитник также отметил, что, по его информации, Николая Негрича видели на акции общины против сноса дома Барбана.