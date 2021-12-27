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Правозащитник назвал подозрение Порошенко политическим делом

Автор: Артем Горовенко

Подозрение пятому президенту Петру Порошенко является необоснованным и юридически ничтожным.

Об этом заявил правозащитник, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

"32-страничная подозрение о событиях 2014-2015 годов начинается с обширного рассказа о создании ООН в 1945 году. В подозрении уделяется три страницы текста учредительным документам ООН, которые не имеют никакого отношения к предмету уголовного производства. Дальнейшие 13 страниц описывают историю российской агрессии в Украине, цель и задачи "Л/ДНР", цитируется Конституция, нормативные акты принятые в связи с вооруженной агрессией России. Более 50% текста в подозрении, который либо не имеет никакого отношения к делу, либо имеет опосредованное отношение, уже вызывает сомнения в его обоснованности", - замечает Захаров.

По его словам, в подозрении не посвящено ни одного абзаца обоснованию наличия прямого умысла на совершение государственной измены в действиях Порошенко.

Также правозащитник отмечает: в подозрении не приведено ни одной аргументации в пользу того, что целью Порошенко была государственная измена и содействие терроризму, а не государственная позиция, направленная на обеспечение Украины теплом и электроэнергией.

"Нужно обратить внимание, что подозрению не хватает конкретики. Наиболее употребительные слова в тексте подозрения после слова "Порошенко" - это слова "неизвестно" и "не установлено". В частности, постоянно упоминается: "в неизвестное время, в неизвестном месте", "неустановленные обстоятельства", "неустановленные лица", нет ни одной конкретной даты", - пишет Захаров.

Захаров также отмечает, что дело против Порошенко имеет признаки политического преследования.

"Такими мотивами являются: ликвидация основных оппозиционных кандидатов на пост следующего президента Украины, недопущение оппозиционной непровластной риторики и реализация предвыборных обещаний действующей власти и повышение ее политического рейтинга. ЕСПЧ уже признавал нарушения прав человека при уголовном преследовании оппозиционных деятелей в Украине, в частности по делам "Тимошенко против Украины" и "Луценко против Украины", - напомнил Захаров события времен Януковича.

"Подводя итог, следствие по нашему мнению, не обосновало подозрение на совершение государственной измены и содействии деятельности террористической организации, поскольку не привело никаких аргументов о наличии умысла Петра Порошенко на совершение этих действий", - резюмирует Захаров.

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Петр Порошенко