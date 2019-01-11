Православная церковь Украины может стать патриархатом, - экзарх Константинополя

Фото: экзарх Константинополя Даниил (facebook.com/odeparchy)

Константинополь в будущем готов рассматривать вопрос признания ПЦУ патриархатом

Православная церковь Украины (ПЦУ) может стать патриархатом. Об этом заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США, передает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС Украина".

При этом экзарх Константинополя Даниил отметил, что сначала в ПЦУ должен состояться процесс объединения.

"Не могу предсказать будущее, но уверен, что это произойдет. У ПЦУ есть все возможности и предпосылки, чтобы приобрести статус патриархата, но сначала должен состояться процесс глубокого объединения. То есть объединиться должны не только бывшие УПЦ КП и УАПЦ, а также иерархи и духовенство РПЦ, которые сегодня есть в Украине", - сказал он.

По его словам, когда процесс объединения состоится, тогда "Украинская церковь сможет обратиться в Константинополь, и Вселенский патриархат будет готов рассмотреть этот вопрос" признания ПЦУ патриархатом.

Напомним, ранее почетный патриарх Филарет заявил, что Константинополь в будущем может признать Православную церковь Украины патриархатом. По его словам, ПЦУ "имеет претензию на патриархат, так как это большая церковь".