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Православна церква України може стати патріархатом, - екзарх Константинополя

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 09:57
Православна церква України може стати патріархатом, - екзарх Константинополя
Фото: екзарх Константинополя Даниїл (facebook.com/odeparchy)

Константинополь в майбутньому готовий розглядати питання визнання ПЦУ патріархатом

Православна церква України (ПЦУ) може стати патріархатом. Про це заявив архієпископ Даниїл Памфільський Української православної церкви в США, передає РБК-Україна з посиланням на "ВВС Україна".

При цьому екзарх Константинополя Даниїл зазначив, що спочатку в ПЦУ повинен відбутися процес об'єднання.

"Не можу передбачити майбутнє, але впевнений, що це відбудеться. У ПЦУ є всі можливості і передумови, щоб набути статусу патріархату, але спочатку має відбутися процес глибокого об'єднання. Тобто об'єднатися повинні не тільки колишні УПЦ КП і УАПЦ, а також ієрархи та духовенство РПЦ, які сьогодні є в Україні", - сказав він.

За його словами, коли процес об'єднання відбудеться, тоді "Українська церква зможе звернутися до Константинополя, і Вселенський патріархат буде готовий розглянути питання" визнання ПЦУ патріархатом.

Нагадаємо, раніше почесний патріарх Філарет заявив, що Константинополь в майбутньому може визнати Православну церкву України патріархатом. За його словами, ПЦУ "має претензію на патріархат, так як це велика церква".

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