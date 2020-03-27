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Правоохранители завершили расследование по делу о вымогательстве в Минэкологии

Новости » Общество     27.03.2020 - 14:55
Правоохранители завершили расследование по делу о вымогательстве в Минэкологии
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Материалы дела открыты для стороны защиты и пострадавшего

Правоохранители завершили расследование в отношении лиц, подозреваемых в вымогательстве 100 тыс. долларов от чиновника Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что группа лиц, прикрываясь деятельностью одной из общественных организаций, вымогали от чиновника Минэкологии 100 тыс. долларов за прекращение акций протеста с требованием освободить от должности указанного чиновника, а также за прекращение многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных им служебных преступлений.

"По процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование в отношении лиц, подозреваемых в вымогательстве (ч. 2 ст. 189 УК Украины). Сейчас материалы производства открытые стороне защиты и потерпевшему для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в ОГП.

Досудебное расследование дела осуществлялось следователями ГСУ Нацполиции Украины.

Напомним, в конце мая 2019 года правоохранители разоблачили группу лиц, которые, прикрываясь деятельностью общественной организации "Стоп коррупции", требовали и получили у исполняющего обязанности государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины 100 тыс. долларов.

Также РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила похищение с целью получения выкупа судьи в отставке Высшего хозяйственного суда. Организатор похищения планировал получить от жены бывшего судьи 300 тысяч долларов.

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