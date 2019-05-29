ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У чиновника вымогали 100 тыс. долларов под видом общественной организации

Новости » Общество    29.05.2019 - 12:12
У чиновника вымогали 100 тыс. долларов под видом общественной организации
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Злоумышленники требовали и получили у и. о. Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов 100 тыс. долларов

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые требовали и получили у исполняющего обязанности Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины 100 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Сообщается, что правоохранители разоблачили группу лиц, которые, прикрываясь деятельностью общественной организации "Стоп коррупции", требовали и получили у исполняющего обязанности Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины денежные средства в сумме 100 тыс. долларов. Деньги требовали за прекращение намеренно организованных акций протестов с требованием освободить от должности указанного служащего, многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений.

Сейчас двое организаторов преступления задержаны. Им инкриминируются действия, предусмотренные ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Также в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Военная прокуратура задержала в Винницкой области шантажиста санатория для участников АТО, который требовал 264 000 гривен.

ГПУ назвала причину обысков в мэрии Одессы ГПУ заявила о новых доказательствах военного присутствия России на Донбассе
Новости Украины ГПУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь