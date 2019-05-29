У чиновника вымогали 100 тыс. долларов под видом общественной организации

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Злоумышленники требовали и получили у и. о. Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов 100 тыс. долларов

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые требовали и получили у исполняющего обязанности Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины 100 тыс. долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Сообщается, что правоохранители разоблачили группу лиц, которые, прикрываясь деятельностью общественной организации "Стоп коррупции", требовали и получили у исполняющего обязанности Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины денежные средства в сумме 100 тыс. долларов. Деньги требовали за прекращение намеренно организованных акций протестов с требованием освободить от должности указанного служащего, многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений.

Сейчас двое организаторов преступления задержаны. Им инкриминируются действия, предусмотренные ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Также в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Военная прокуратура задержала в Винницкой области шантажиста санатория для участников АТО, который требовал 264 000 гривен.