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Интервью

Правоохранители задержали на взятке начальника отдела Гоструда в Полтавской области

НовостиОбщество    03.07.2018 - 16:12
Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Чиновник задержан на взятке 26 тыс. гривен

Правоохранители задержали на взятке 26 тыс. гривен начальника отдела горного надзора Управления Гоструда в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Во вторник, 3 июля 2018 года, Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины и Дарницкого УП ГУ ЧП в городе Киеве задержан начальник отдела горного надзора Управления Гоструда в Полтавской области на получении 26 тыс. гривен неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сообщается, что средства чиновник требовал и получил от представителя предприятия, который осуществляет добычу полезных ископаемых на территории Полтавской области, за решение вопроса о получении разрешения на проведение горных работ.

Служащего задержали сразу после получения им всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас правоохранителями решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 ("Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством") Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

 

Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, ранее в Киевской области полицейские разоблачили на взятке руководителя отдела Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Теги публикации: Полтавская область, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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