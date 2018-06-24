Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Правоохранители задержали мошенника, который вчера сбежал из-под стражи

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 12:28
Фото: Александр Бурлаку (npu.gov.ua)
Фото: Александр Бурлаку (npu.gov.ua)

Мужчина скрывался в арендованной квартире

Сотрудники Главного Управления Национальной полиции Киева задержали мошенника, который вчера, 23 июня, сбежал из-под стражи. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

Как отмечается, побег произошел вчера: на его поиски привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки біли переданы в другие регионы.

"Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квтартиру", - говорится в сообщении.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УКУ", - отмечают правоохранители.

Напомним, мошенник сбежал из-под стражи вчера, 23 июня. 

Согласно информации правоохранителей, злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманівал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов.

В Сумской области бывший военный бросил боевую гранату в жилой дом В Киеве задержали группу квартирных воров-иностранцев
Теги публикации: Киев, Киев, полиция, побег, мошенничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь