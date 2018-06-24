Правоохранители задержали мошенника, который вчера сбежал из-под стражи

Мужчина скрывался в арендованной квартире

Сотрудники Главного Управления Национальной полиции Киева задержали мошенника, который вчера, 23 июня, сбежал из-под стражи. Теперь ему придется отвечать не только за мошеннические действия, но и за побег во время конвоирования, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

Как отмечается, побег произошел вчера: на его поиски привлекли все наряды столичных правоохранителей, ориентировки біли переданы в другие регионы.

"Благодаря слаженной работе оперативников и людей, которые видели подозреваемого и предоставили информацию правоохранителям, беглеца задержали на Троещине: там он на сутки арендовал квтартиру", - говорится в сообщении.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовные производства, фигурантом которых является задержанный, по ч. 2 ст. 190 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Кроме того, теперь злоумышленнику придется отвечать еще и за побег из-под стражи: уголовное производство начато по ст. 393 УКУ", - отмечают правоохранители.

Напомним, мошенник сбежал из-под стражи вчера, 23 июня.

Согласно информации правоохранителей, злоумышленник является брачным аферистом, он знакомился с женщинами и обманівал их: у семьи одной потерпевшей он выманил 60 тысяч долларов.