Правоохоронці затримали шахрая, який вчора втік з-під варти

Чоловік переховувався в орендованій квартирі

Співробітники Головного Управління Національної поліції Києва затримали шахрая, який вчора, 23 червня, втік з-під варти. Тепер йому доведеться відповідати не лише за шахрайські дії, а й за втечу під час конвоювання, йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Києва.

Як зазначається, подія сталася вчора: на його пошуки залучили всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.

"Завдяки злагодженій роботі оперативників та людей, які бачили підозрюваного і надали інформацію правоохоронцям, втікача затримали на Троєщині: там він на добу орендував квтартиру", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальні провадження, фігурантом яких є затриманий, за ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

"Окрім того, тепер зловмиснику доведеться відповідати ще й за втечу з-під варти: кримінальне провадження розпочате за ст. 393 ККУ", - зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, шахрай втік з-під варти вчора, 23 червня. Тоді зазначалося, що на пошуки зловмисника залучені всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.

Згідно з інформацією правоохоронців, зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився із жінками і ошукував їх: у родини однієї потерпілої він видурив 60 тисяч доларів.