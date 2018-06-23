Київська поліція розшукує шахрая, котрий втік з-під варти

Зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився із жінками і ошукував їх
Поліція Києва розшукує шахрая, який 23 червня 2018 втік з-під варти. Раніше судимий Олександр Бурлаку втік під час конвоювання, йдеться у повідомленні поліції.
Зазначається, що на пошуки зловмисника залучені всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.
"Дніпровським управлінням поліції головного управління Національної поліції в м. Києві розшукується Бурлаку Олександр Сімон, 1986 р.н. Чоловік раніше судимий Луцьким міськрайонним судом Волинської області за скоєння шахрайства та підробку документів", - вказано у повідомленні.
Раніше Дніпровським управлінням поліції було відкрито кримінальне провадження щодо втікача за фактом шахрайства.
"Зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився із жінками і обшукував їх: у родини однієї потерпілої він видурив 60 тисяч доларів", - повідомили в поліції.
Наразі правоохоронцями також вирішується питання про відкриття щодо втікача кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 ККУ). Крім того, призначене службове розслідування щодо конвоїрів.
"Якщо ви маєте інформацію про місцезнаходження вказаної особи, негайно повідомте про це за телефонами: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 або 102", - додали в поліції.
#Київ: Поліція розшукує афериста, який втік з-під варти Раніше судимий Олександр Бурлаку втік під час конвоювання. На...Опубліковано Національна поліція України Субота, 23 червня 2018 р.
Нагадаємо, 10 червня 2018 року на кордоні з Польщею прикордонники затримали українця, який перебував у розшуку за шахрайство.