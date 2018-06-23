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Київська поліція розшукує шахрая, котрий втік з-під варти

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 21:56
Фото: Олександр Бурлаку (npu.gov.ua)
Фото: Олександр Бурлаку (npu.gov.ua)

Зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився із жінками і ошукував їх

Поліція Києва розшукує шахрая, який 23 червня 2018 втік з-під варти. Раніше судимий Олександр Бурлаку втік під час конвоювання, йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що на пошуки зловмисника залучені всі наряди столичних правоохоронців, орієнтування передані в інші регіони.

"Дніпровським управлінням поліції головного управління Національної поліції в м. Києві розшукується Бурлаку Олександр Сімон, 1986 р.н. Чоловік раніше судимий Луцьким міськрайонним судом Волинської області за скоєння шахрайства та підробку документів", - вказано у повідомленні.

Раніше Дніпровським управлінням поліції було  відкрито кримінальне провадження щодо втікача за фактом шахрайства.

"Зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився із жінками і обшукував їх: у родини однієї потерпілої він видурив 60 тисяч доларів", - повідомили в поліції.

Наразі правоохоронцями також вирішується питання про відкриття щодо втікача кримінального провадження за фактом втечі з-під варти (ст. 393 ККУ). Крім того, призначене службове розслідування щодо конвоїрів.

"Якщо ви маєте інформацію про місцезнаходження вказаної особи, негайно повідомте про це за телефонами: 559-15-37, 063-243-48-48, 097-085-86-04 або 102", - додали в поліції.

 

#Київ: Поліція розшукує афериста, який втік з-під варти Раніше судимий Олександр Бурлаку втік під час конвоювання. На...

Опубліковано Національна поліція України Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, 10 червня 2018 року на кордоні з Польщею прикордонники затримали українця, який перебував у розшуку за шахрайство. 

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Теги публікації: мошенничество, сбежал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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