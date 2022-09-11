Правоохранители задержали экс-начальника СБУ в Харьковской области

Информацию о задержании Дудина подтвердила в комментарии РБК-Украина спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова. Однако более подробную информацию в бюро пообещали предоставить в понедельник, 12 сентября.

По данным источника, Дудина подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Отметим, Дудина с должности начальника СБУ Харьковской области уволил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Дудин "не работал на защиту Харькова с первых дней, а думал только о себе лично".

Позже и.о. главы управления СБУ Харьковской области был назначен полковник Андрей Дармограй.

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