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Правоохранители задержали экс-начальника СБУ в Харьковской области

Фото: Роман Дудин, экс-начальник СБУ в Харьковской области (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Правоохранителями был задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

Эту информацию РБК-Украина подтвердил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Дудина подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Обновлено.

Информацию о задержании Дудина подтвердила в комментарии РБК-Украина спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова. Однако более подробную информацию в бюро пообещали предоставить в понедельник, 12 сентября.

Отметим, Дудина с должности начальника СБУ Харьковской области уволил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, Дудин "не работал на защиту Харькова с первых дней, а думал только о себе лично".

Позже и.о. главы управления СБУ Харьковской области был назначен полковник Андрей Дармограй.

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