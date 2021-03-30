UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Правоохранители задержали банду, в которую входили профессиональные спортсмены

Автор: Андрей Козловский

Полиция провела масштабную спецоперацию по задержанию преступной группы, которая на протяжении двух лет терроризировала жителей западной Украины. В ее состав входили профессиональные спортсмены.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, в ходе расследования стало известно, что к преступлению причастны жители Львовской области. Они нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями.

Все подозреваемые являются профессиональными боксерами и борцами. Организатор банды - чемпион мира по кикбоксингу, житель Львова, 1975 года рождения. Мужчина в настоящее время находится на скамье подсудимых за разбойное нападение, совершенное в 2015 году.

Отмечается, что подозреваемые следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания. В поселке Березовица конце 2020 года они напали на супругов и отобрали около 256 тысяч гривен. В январе подозреваемые похитили 140 тысяч евро, которые принадлежали жителю Черновцов.

Нескольких подозреваемых задержали в международном аэропорту "Борисполь", когда те вернулись с очередного отдыха из Доминиканы. Других участников обнаружили на территории Львовской области.

К масштабной спецоперации были задействованы более сотни специалистов. Под процессуальным руководством областной и окружной прокуратуры Тернополя был проведен одновременно 21 обыск на территории Львовской, Черновицкой и Киевской областей. У мужчин изъяли элитные автомобили, балаклавы и биты, а также иностранную и украинскую валюту.

Четверым участникам сообщили о подозрении по ст. 186 ч. 3 Уголовного кодекса Украины и ст. 187 ч. 4 УКУ. Трем лицам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По четвертому участнику вопрос решается.

Фото: полиция задержала банду, которая состояла из профессиональных спортсменов (tp.npu.gov.ua)

Напомним, Служба безопасности Украины в Одессе задержала еще двух участников банды "Лоту Гули", которая занималась похищением людей. Ранее были задержаны четверо организаторов банды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Банда
Читайте также
Похищения и разбои: в Киевской области сотрудник СБУ организовал банду с полицейскими
В Одессе задержали еще двух участников банды похитителей людей
Прогноз погоды