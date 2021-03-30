Правоохранители задержали банду, в которую входили профессиональные спортсмены

Как сообщается, в ходе расследования стало известно, что к преступлению причастны жители Львовской области. Они нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями.

Все подозреваемые являются профессиональными боксерами и борцами. Организатор банды - чемпион мира по кикбоксингу, житель Львова, 1975 года рождения. Мужчина в настоящее время находится на скамье подсудимых за разбойное нападение, совершенное в 2015 году.

Отмечается, что подозреваемые следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания. В поселке Березовица конце 2020 года они напали на супругов и отобрали около 256 тысяч гривен. В январе подозреваемые похитили 140 тысяч евро, которые принадлежали жителю Черновцов.

Нескольких подозреваемых задержали в международном аэропорту "Борисполь", когда те вернулись с очередного отдыха из Доминиканы. Других участников обнаружили на территории Львовской области.

К масштабной спецоперации были задействованы более сотни специалистов. Под процессуальным руководством областной и окружной прокуратуры Тернополя был проведен одновременно 21 обыск на территории Львовской, Черновицкой и Киевской областей. У мужчин изъяли элитные автомобили, балаклавы и биты, а также иностранную и украинскую валюту.

Четверым участникам сообщили о подозрении по ст. 186 ч. 3 Уголовного кодекса Украины и ст. 187 ч. 4 УКУ. Трем лицам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По четвертому участнику вопрос решается.

Фото: полиция задержала банду, которая состояла из профессиональных спортсменов (tp.npu.gov.ua)