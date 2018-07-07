Правоохранители на взятке задержали замглавы "Укртрансбезопасности" Николаевской области

Заместителя начальника управления "Укртрансбезопасности" задержали на взятке 40 тыс. гривен

В Николаевской области правоохранители уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды заместителя начальника управления "Укртрансбезопасности" в области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Установлено, что чиновник требовал от представителя автоперевозчика 40 тыс. гривен за непринятие мер административного реагирования и не препятствование осуществлению предпринимательской деятельности в будущем.

Сообщается, что в пятницу, 6 июля, во время неправомерной выгоды фигурант был задержан.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Фото (npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители задержали депутата, который требовал 1 млн гривен за место на кладбище.