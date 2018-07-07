Правоохоронці на хабарі затримали заступника голови "Укртрансбезпеки" Миколаївської області

Заступника начальника управління "Укртрансбезпеки" затримали на хабарі 40 тис. гривень

У Миколаївській області правоохоронці викрили у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди заступника начальника управління "Укртрансбезпеки" в області. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Встановлено, що чиновник вимагав від представника автоперевізника 40 тис. гривень за невжиття заходів адміністративного реагування та не перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності у майбутньому.

Повідомляється, що в п'ятницю, 6 липня, під час неправомірної вигоди фігурант був затриманий.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України.

Фото (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області правоохоронці затримали депутата, який вимагав 1 млн гривень за місце на цвинтарі.