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Правоохоронці на хабарі затримали заступника голови "Укртрансбезпеки" Миколаївської області

НовиниСуспільство    07.07.2018 - 10:55
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заступника начальника управління "Укртрансбезпеки" затримали на хабарі 40 тис. гривень

У Миколаївській області правоохоронці викрили у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди заступника начальника управління "Укртрансбезпеки" в області. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Встановлено, що чиновник вимагав від представника автоперевізника 40 тис. гривень за невжиття заходів адміністративного реагування та не перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності у майбутньому.

Повідомляється, що в п'ятницю, 6 липня, під час неправомірної вигоди фігурант був затриманий.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України.

 

Фото (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області правоохоронці затримали депутата, який вимагав 1 млн гривень за місце на цвинтарі.

У Кропивницькому затримали на хабарі депутата СБУ викрила механізм отримання хабарів посадовцями Держводагенства
Теги публікації: взятка, Николаевская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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