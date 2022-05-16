Правоохранители установили личность 45 российских военных преступников, - Венедиктова

Сотрудники правоохранительных органов установили 45 военных РФ, которые совершали военные преступления на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой во время телемарафона.
"На сегодняшний день у нас установлено 45 таких лиц, относительно военных преступлений, это статья 438 УКУ, и три человека уже в суде. Человек, обвиняемый нами в убийстве гражданского, и еще два лица переданы в суд (причем физически находятся в Украине), это люди, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру на Харьковщине", - рассказала Венедиктова.
Также она добавила, что в данный момент также есть 11 600 фактов, по которым расследуются преступления. При этом, чтобы привлечь к ответственности за военные преступления нужно найти всех свидетелей. Сейчас это усложняется невозможностью доступа к определенным территориям. Поэтому прогнозировать длительность всего процесса очень сложно.
Напомним, 13 мая Соломенский райсуд в Киеве начал слушания по делу россиянина Вадима Шишимарина. Это первый российский военный, который предстал перед украинским судом за преступления против нашей страны.
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