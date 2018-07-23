Правоохранители за сутки выявили более 80 перевозчиков-нарушителей

В Украине начали работать мобильные группы по выявлению и документированию нарушений пассажирских перевозок

Правоохранители за сутки, 22 июля 2018 года, выявили более 80 перевозчиков-нарушителей. Об этом завил заместитель председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Фацевича, в Украине начали работать совместные мобильные группы, которые занимаются выявлением и документированием нарушений пассажирских перевозок. В состав указанных групп вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений Укртрансбезопасности.

"В течение суток обеспечено работу 33 таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, которые осуществляют перевозку пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов", - сообщил он.

Как отметил Фацевич, на данный момент зафиксированы такие нарушения у перевозчиков, как: управление без соответствующих документов; управление автобусами с техническими неисправностями; проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и тому подобное.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время рейдовых проверок соблюдения требований законодательства перевозчиками, которые осуществляют перевозки пассажиров, 21 и 22 июля было выявлено 326 нарушений.