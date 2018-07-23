Правоохоронці за добу виявили більше 80 перевізників-порушників

В Україні почали працювати мобільні групи з виявлення та документування порушень пасажирських перевезень

Правоохоронці за добу, 22 липня 2018 року, виявили більше 80 перевізників-порушників. Про це завив заступник голови Нацполіції - керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, повідомляє прес-служба Нацполіції.

За словами Фацевича, в Україні почали працювати спільні мобільні групи, які займаються виявленням та документуванням порушень пасажирських перевезень. До складу вказаних груп увійшли працівники відділів безпеки дорожнього руху патрульної поліції та територіальних підрозділів Укртрансбезпеки.

"Упродовж доби забезпечено роботу 33 таких спільних мобільних груп. Вже перевірено більше 200 автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів. У результаті складено 87 адміністративних матеріалів", - повідомив він.

Як зазначив Фацевич, наразі зафіксовано такі порушення у перевізників, як: керування без відповідних документів; керування автобусами з технічними несправностями; проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху тощо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час рейдових перевірок дотримання вимог законодавства перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів, 21 та 22 липня було виявлено 326 порушень.