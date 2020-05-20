Двум участникам резонансной стрельбы в Мукачево сообщили о подозрении

Следователи полиции Закарпатья сообщили о подозрении двум участникам перестрелки в Мукачево, которая произошла в начале февраля 2020 года. Тогда в результате конфликта были ранены два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Отмечается, что подозрение сообщено двум жителям Мукачевского района. Их подозревают в законченном покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.15, п.1, 12 ч.2 ст.115 УК Украина).

"Согласно материалам следствия, подозреваемые, совместно, четко спланировали указанное преступление. В частности, они закупили оружие, разведали повседневный маршрут потерпевших, подобрали место нападения и спланировали пути отхода", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что среди подозреваемых 41-летний житель села Старое Давыдково Мукачевского района и 33-летний мужчина из Мукачево, который на данный момент содержится под стражей по подозрению в покушении на убийство таксиста 17 марта 2020 года. Также суд взял под стражу на 60 суток 41-летнего мужчину без альтернативы залога.

Напомним, инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Тогда правоохранители задержали семерых человек. Двух из них взяли под стражу. Позже было принято решение об отстранении руководства полиции Мукачево.