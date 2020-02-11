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Руководство полиции Мукачево отстранили от обязанностей

Новости » Происшествия     11.02.2020 - 15:21
Руководство полиции Мукачево отстранили от обязанностей
Фото: отдел полиции в Мукачево (mukachevo.net)

После стрельбы в Мукачево в местной полиции продолжаются служебные проверки

После стрельбы в Мукачево Закарпатской области от обязанностей отстранили руководство местной полиции. Об этом на внеочередной сессии областного совета заявил начальник полиции Закарпатской области Александр Канцидайло, передают местные СМИ.

По его словам, на сегодня продолжаются четыре служебные проверки. Руководитель полиции Мукачево ушел на пенсию, на его должность назначен новый исполняющий обязанности. Канцидайло также уточнил, что отстранено все предыдущее руководство полиции.

Он добавил, что новые руководители не связаны с местным формированием.

Также сообщается, что депутаты Закарпатского облсовета приняли обращение к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой принять срочные меры по борьбе с преступностью и для повышения уровня общественной безопасности.

Напомним, 7 февраля в Мукачево произошла стрельба с пострадавшими. Одним из раненых был местный бизнесмен Артур Пашкуляк, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо.

В связи с инцидентом в город ввели Национальную гвардию, кроме того, на въезде в Закарпатскую область задержали возможных причастных к перестрелке.

Нацгвардия и полиция будут круглосуточно патрулировать Мукачево
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