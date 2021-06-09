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Правоохранители разоблачили преступную группу, которая сбывала фальшивые украинские документы

Автор: Мария Кучерявец

Полиция разоблачила преступную группу, которая занималась изготовлением незаконных "официальных" документов, а также их распространением по Украине. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Известно, что двое жителей столицы и их сообщник из Черниговской области наладили производство документов с голографическими элементами: удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, документов иностранного образца, дипломов высших учебных заведений и тому подобное.

"Клиентов фигуранты искали через социальные сети. Готовый товар передавали почтовой связью, междугородным транспортом или путем "закладок" на территории Киева. Полученную прибыль распределяли между участниками группы",- рассказывают в полиции.

Во время обысков правоохранители выявили рулоны ленты с защитными голографическими изображениями, печати, документы с признаками подделки, бланки строгой отчетности, оргтехнику и носители информации, банковские карты и мобильные телефоны.

Сейчас организатору группировки и его сообщникам объявили о подозрении. За печать и сбыт фальшивых документов злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: обыски по месту жительства фигурантов (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ накрыла деятельность банды, которая изготовляла за деньги поддельные украинские документы. Среди них паспорта, дипломы и акты на право владения землей.

Добавим, что в Черновицкой области задержали группу, которая занималась паспортов. Они изготавливали фальшивые документы Украины и стран Евросоюза.

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