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Подделывали паспорта Украины и ЕС: в Черновицкой области делали фальшивые документы

Новина українською → Черновицкая область, Пятница 19 февраля 2021 17:15
Подделывали паспорта Украины и ЕС: в Черновицкой области делали фальшивые документы Фото: изъятый при обыске бланк (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Черновицкой области задержали группировку, которая занималась паспортов. Они изготовляли фальшивые документы Украины и стран Евросоюза.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, 47-летний житель Черновецкой области организовал преступную схему обогащения путем изготовления и сбыта документов подтверждения личности. К схеме он привлек двух жителей Черновцов в возрасте 46 и 66 лет.

Члены группировки подделывали ID-карточки гражданина Украины, украинские паспорта и различных стран Евросоюза, свидетельства о смерте граждан Украины, водительские удостоверения Украины и стран ЕС, свидетельства о рождении граждан ЕС. Также преступники делали документы для получения гражданства Украины и Румынии.

18 февраля полиция провела 18 обысков по местам проживания членов преступной группы, в их автомобилях и офисных помещениях. Во время обысков изъяли оборудование для изготовления документов, поддельные паспорта граждан ЕС, свидетельства об образовании, поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус для выезда за границу, заготовки свидетельств о рождении, печатки и штампы, компьютерной техники, марки акцизного налога.

Ранее сообщалось, что на пограничном переходе в Медике (Львовская область) задержали более сотни граждан Украины и Молдовы с поддельными документами. У них были фальшивые разрешения на работу в Польше.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области разоблачили межрегиональную группу по изготовлению и продаже фальшивых паспортов Евросоюза. Их продавали людям, желавшим работать за границей.

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