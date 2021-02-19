Подделывали паспорта Украины и ЕС: в Черновицкой области делали фальшивые документы

В Черновицкой области задержали группировку, которая занималась паспортов. Они изготовляли фальшивые документы Украины и стран Евросоюза.

По данным следствия, 47-летний житель Черновецкой области организовал преступную схему обогащения путем изготовления и сбыта документов подтверждения личности. К схеме он привлек двух жителей Черновцов в возрасте 46 и 66 лет.

Члены группировки подделывали ID-карточки гражданина Украины, украинские паспорта и различных стран Евросоюза, свидетельства о смерте граждан Украины, водительские удостоверения Украины и стран ЕС, свидетельства о рождении граждан ЕС. Также преступники делали документы для получения гражданства Украины и Румынии.

18 февраля полиция провела 18 обысков по местам проживания членов преступной группы, в их автомобилях и офисных помещениях. Во время обысков изъяли оборудование для изготовления документов, поддельные паспорта граждан ЕС, свидетельства об образовании, поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус для выезда за границу, заготовки свидетельств о рождении, печатки и штампы, компьютерной техники, марки акцизного налога.