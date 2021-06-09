Правоохранители разоблачили преступную группу, которая сбывала фальшивые украинские документы

Полиция разоблачила преступную группу, которая занималась изготовлением незаконных "официальных" документов, а также их распространением по Украине. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Известно, что двое жителей столицы и их сообщник из Черниговской области наладили производство документов с голографическими элементами: удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, документов иностранного образца, дипломов высших учебных заведений и тому подобное.

"Клиентов фигуранты искали через социальные сети. Готовый товар передавали почтовой связью, междугородным транспортом или путем "закладок" на территории Киева. Полученную прибыль распределяли между участниками группы",- рассказывают в полиции.

Во время обысков правоохранители выявили рулоны ленты с защитными голографическими изображениями, печати, документы с признаками подделки, бланки строгой отчетности, оргтехнику и носители информации, банковские карты и мобильные телефоны.

Сейчас организатору группировки и его сообщникам объявили о подозрении. За печать и сбыт фальшивых документов злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.