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Правоохоронці викрили злочинну групу, яка збувала фальшиві українські документи

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Київ, Середа 09 червня 2021 11:05
Правоохоронці викрили злочинну групу, яка збувала фальшиві українські документи Фото: затримання одного з учасників угруповування (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Поліція викрила злочинну групу, яка займалася виготовленням незаконних "офіційних" документів, а також їх розповсюдженням в Україні. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Відомо, що двоє жителів столиці та їх спільник з Чернігівської області налагодили виробництво документів із голографічними елементами: посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документів іноземного зразка, дипломів вищих навчальних закладів тощо.

"Клієнтів фігуранти шукали через соціальні мережі. Готовий товар передавали поштовим зв'язком, міжміським транспортом або шляхом "закладок" на території Києва. Отриманий прибуток розподіляли між учасниками групи", - розповідають у поліції.

Під час обшуків правоохоронці виявили рулони стрічки із захисними голографічними зображеннями, печатки, документи з ознаками підробки, бланки суворої звітності, оргтехніку та носії інформації, банківські картки та мобільні телефони.

Наразі організаторові угрупування та його спільникам оголосили про підозру. За друк і збут фальшивих документів зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: обшуки за місцем мешкання фігурантів (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ накрила діяльність банди, яка виготовляла за гроші підроблені українські документи. Серед них паспорти, дипломи та акти на право володіння землею.

Додамо, що в Чернівецькій області затримали групу, яка займалася паспортів. Вони виготовляли фальшиві документи України та країн Євросоюзу.

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