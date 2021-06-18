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Правоохранители разоблачили финансирование "ДНР" через масштабные поставки лекарств

Автор: Мария Кучерявец

Силовики разоблачили и заблокировали механизм незаконной поставки медикаментов из Днепропетровской и Харьковской областей на временно оккупированные территории. Во время обысков было изъято почти тону лекарств стоимостью в 1,9 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.

По данным правоохранителей, в течение 2021 года группа лиц наладила схему по поставке товаров народного потребления из Днепропетровской и Харьковской областей на неподконтрольные Украины территории.

В частности, ими в таможенные документы вносились ложные сведения о якобы экспорте товаров в Азербайджан и Грузию транзитом через Россию хотя фактически они поставлялись на временно оккупированные территории Донецкой области.

Так, во время проведения обысков было изъято около 1 тонны лекарственных средств ориентировочной стоимостью 1,9 млн гривен, 18 тонн косметических изделий стоимостью около 800 тысяч гривен, а во время очередной попытки поставки товаров - транспортное средство.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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ДНРлекарстваконтрабандаправоохранители