Правоохоронці викрили фінансування "ДНР" через масштабні постачання ліків

За даними правоохоронців, упродовж 2021 року група осіб налагодила схему з постачання товарів народного споживання з Дніпропетровської та Харківської областей на непідконтрольні Україні території.

Зокрема, ними до митних документів вносилися неправдиві дані про нібито експортування товарів до Азербайджану та Грузії транзитом через Росію, хоча фактично вони постачалися на тимчасово окуповані території Донецької області.

Так, під час проведення обшуків було вилучено близько 1 тонни лікарських засобів орієнтовною вартістю 1,9 млн гривень, 18 тонн косметичних виробів вартістю близько 800 тисяч гривень, а під час чергової спроби постачання товарів - транспортний засіб.

Наразі триває досудове розслідування.