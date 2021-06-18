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Правоохоронці викрили фінансування "ДНР" через масштабні постачання ліків

Автор: Марія Кучерявець

Силовики викрили та заблокували механізм незаконного постачання медикаментів з Дніпропетровської та Харківської областей на тимчасово окуповані території. Під час обшуків було вилучено майже тону ліків вартістю в 1,9 млн гривень.

Про це повідомляє прес-центр Офісу генерального прокурора.

За даними правоохоронців, упродовж 2021 року група осіб налагодила схему з постачання товарів народного споживання з Дніпропетровської та Харківської областей на непідконтрольні Україні території.

Зокрема, ними до митних документів вносилися неправдиві дані про нібито експортування товарів до Азербайджану та Грузії транзитом через Росію, хоча фактично вони постачалися на тимчасово окуповані території Донецької області.

Так, під час проведення обшуків було вилучено близько 1 тонни лікарських засобів орієнтовною вартістю 1,9 млн гривень, 18 тонн косметичних виробів вартістю близько 800 тисяч гривень, а під час чергової спроби постачання товарів - транспортний засіб.

Наразі триває досудове розслідування.

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