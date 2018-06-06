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Правоохранители расследуют 23 дела за преследования журналистов в Крыму

НовостиОбщество    06.06.2018 - 16:19
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)

Уже сообщено о подозрении 8 лицам

Правоохранительные органы осуществляют досудебное расследование в 23 уголовных процессах по фактам преследования журналистов в Крыму, уже сообщено о подозрении 8 лицам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК).

Так, прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в 23 уголовных процессах, начатых по фактам незаконного задержания, лишения свободы журналистов, нарушения неприкосновенности их жилища, воспрепятствование журналистской деятельности. В ходе досудебного расследования каждый такой факт тщательно проверяется.

Сообщается, что результаты в уголовных производствах относительно совершения преступлений в отношении Анны Андриевской, Натальи Кокориной, Романа Спиридонова, Османа Пашаева и других.

Так, по результатам собранных доказательств, 8 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы), 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что в настоящее время указанных лиц объявлено в розыск.

"Преследования журналистов и их семьи, проведение незаконных обысков, задержания, воспрепятствование профессиональной деятельности, угрозы применить оружие - именно такие факты содержатся в материалах наших уголовных производств. Виновные в этом должны нести ответственность", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

По его словам, благодаря плодотворному сотрудничеству с журналистами, удалось установить большое количество лиц, которые являются фигурантами преступлений как против них, так и других преступлений оккупационной власти.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении трем "самооборонцев Крыма", которые похищали украинских активистов в Крыму.

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Теги публикации: Крым, Крым, журналисты, преследование  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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