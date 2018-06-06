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Правоохоронці розслідують 23 справи за переслідування журналістів у Криму

НовиниСуспільство    06.06.2018 - 16:19
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)
Фото: прокуратура АРК (uk.wikipedia.org)

Вже повідомлено про підозру 8 особам

Правоохоронні органи здійснюють досудове розслідування у 23 кримінальних провадженнях за фактами переслідування журналістів у Криму, вже повідомлено про підозру 8 особам. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим (АРК).

Так, прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у 23 кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами незаконного затримання, позбавлення волі журналістів, порушення недоторканості їх житла, перешкоджання журналістській діяльності. У ході досудового розслідування кожен такий факт ретельно перевіряється.

Повідомляється, що є результати у кримінальних провадженнях щодо вчинення злочинів відносно Анни Андрієвської, Наталії Кокоріної, Романа Спиридонова, Османа Пашаєва та інших.

Так, за результатами зібраних доказів, 8 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 146 (незаконне позбавлення волі), 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що на даний час, зазначених осіб оголошено у розшук.

"Переслідування журналістів та їх родини, проведення незаконних обшуків, затримання, перешкоджання професійній діяльності, погрози застосувати зброю - саме такі факти містяться в матеріалах наших кримінальних проваджень. Винні у цьому повинні нести відповідальність", - зазначив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

За його словами, завдяки плідній співпраці з журналістами, вдалося встановити велику кількість осіб, які є фігурантами як злочинів проти них, так і інших злочинів окупаційної влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прокуратура повідомила про підозру трьом "самооборонцям Криму", які викрадали українських активістів у Криму.

У Старому Криму пройшов обшук, затримали власника будинку Геращенко закликала виконавчу владу створити реєстр захоплень у полон українських журналістів
Теги публікації: Крим, Крим, журналисты, преследование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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