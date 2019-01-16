У Харкові здійснили збройний напад на офіцера поліції

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В результаті нападу поліцейський отримав тяжкі поранення

У середу, 16 січня, в Харкові двоє невідомих в масках здійснили збройний напад на офіцера Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook заступника голови Національної поліції В'ячеслава Аброськіна.

Він написав, що в результаті нападу поліцейський отримав тяжкі поранення. Аброськін пише, що поліція встановила ім’я замовника.

"По цьому факту можу сказати, що ім’я замовника цього злочину відоме, він обов’язкове понесе суворе покарання. Для кримінальної поліції кордонів не має", - написав він.

Фото: постраждалий поліцейський (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, 17 квітня 2018 року у Черкасах чоловік з ножем напав на поліцейських, в результаті чого постраждали три правоохоронця. До правоохоронців звернувся 53-річний місцевий житель для зустрічі з дільничним. За даними поліції, чоловік раптово напав на поліцейського і завдав йому ножове поранення в спину. А під час затримання він завдав ножові поранення ще двом працівникам поліції.

До цього у жовтні у Луганській області затримали чоловіка, який з ножем напав на поліцейських. 25-річний чоловік напав з ножем на поліцейських, які намагалися врятувати від нього перелякану жінку.