Правоохранители проверяют жителей Донецкой области, которые не хотят эвакуироваться, - ОВА
Правоохранители занимаются жителями Донецкой области, которые не хотят эвакуироваться. Вероятно, некоторые из них могут поддерживать врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире телемарафона.
По его словам, эвакуация в регионе продолжается. Ежедневно удается вывезти до 300-350 человек. Всего в Донецкой области остаются около 340 тысяч жителей.
"Здесь есть еще факторы. Возможно у тех, кто не хочет уезжать, и как-то лояльно относится к врагу, но этим, поверьте, мы также занимаемся и занимаются правоохранительные органы. И мотивы некоторых из них нам также известны", - подчеркнул Кириленко.
Он добавил, что власти хотят усилить эвакуацию перед осенне-зимним периодом, чтобы спасти как можно больше людей.
"Я привожу примеры для тех, кто не хочет уезжать. Вот человек ложится отдыхать в частном доме, а на утро, или ночью уже этого дома нет. И под угрозой не просто здоровье, но и жизнь", - сказал глава ОВА.
Стоит отметить, что некоторые населенные пункты Донецкой области находятся под постоянными обстрелы. За минувшие сутки в результате действий оккупантов погибли 5 человек, еще 16 получили ранения.
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