Правоохоронці перевіряють жителів Донецької області, які не хочуть евакуюватися, - ОВА

Правоохоронці займаються жителями Донецької області, які не хочуть евакуюватися. Ймовірно, деякі з них можуть підтримувати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

За його словами, евакуація в регіоні продовжується. Щодня вдається вивезти до 300-350 осіб. Всього в Донецькій області залишаються близько 340 тисяч жителів.

"Тут є ще фактори. Можливо у тих, хто не хоче виїжджати, і якось лояльно ставиться до ворога, але цим, повірте, ми також займаємось і займаються правоохоронні органи. І мотиви деяких з них нам також відомі", - підкреслив Кириленко.

Він додав, що влада хоче посилити евакуацію перед осінньо-зимовим періодом, щоб врятувати якнайбільше людей.

"Я приводжу приклади для тих, хто не хоче виїжджати. Ось людина лягає відпочивати у приватному будинку, а на ранок, або вночі вже цього будинку немає. І під загрозою не просто здоров’я, але й життя", - сказав очільник ОВА.