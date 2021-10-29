Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Целью проведения тренировки была проверка готовности различных силовых ведомств работать в экстремальных ситуациях, а также совершенствование профессиональной подготовки правоохранителей", - пишет пресс-служба полиции.

Согласно легенде, террористы должны были спасти из следственного изолятора боевика НВФ. Один из них, под видом адвоката, проник в камерный блок вместе со взрывчаткой. Также у преступников были заложники - сотрудник СИЗО и другой адвокат.

Фото: правоохранители провели антитеррористические учения в районе проведения ООС (npu.gov.ua)

"Террористы" забаррикадировались в помещении админздания и сообщили о своих требованиях, а именно: предоставить автомобиль и вертолет для побега на временно оккупированную территорию Украины", - добавляет пресс-служба.

Фото: правоохранители провели антитеррористические учения в районе проведения ООС (npu.gov.ua)

Во время учений правоохранители выполнили условия террористов и во время проведения плановых мероприятий - освободили заложников и задержали преступников.

"Взрывотехническая служба обезвредила условную взрывчатку, найденную в здании. Кроме того, штурмовая группа спецподразделения КОРД установила личность сообщника, который находился вне СИЗО, и задержала его", - отмечает полиция.

Фото: правоохранители провели антитеррористические учения в районе проведения ООС (npu.gov.ua)