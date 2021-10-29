Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Метою проведення тренування була перевірка готовності різних силових відомств працювати в екстремальних ситуаціях, а також вдосконалення професійної підготовки правоохоронців", - пише пресслужба поліції.

Відповідно до легенди, терористи повинні були врятувати зі слідчого ізолятора бойовика НЗФ. Один з них, під виглядом адвоката, проник у камерний блок разом з вибухівкою.Також у злочинців були заручники - співробітник СІЗО й інший адвокат.

Фото: правоохоронці провели антитерористичні навчання в районі проведення ООС (npu.gov.ua)

"Терористи" забарикадувалися у приміщенні адмінбудівлі та повідомили про свої вимоги, а саме: надати автомобіль та гелікоптер для втечі на тимчасово окуповану територію України", - додає пресслужба.

Фото: правоохоронці провели антитерористичні навчання в районі проведення ООС (npu.gov.ua)

Під час навчань правоохоронці виконали умови терористів й під час проведення планових заходів - звільнили заручників та затримали злочинців.

"Вибухотехнічна служба знешкодила умовну вибухівку, знайдену в будівлі. Окрім того, штурмова група спецпідрозділу КОРД встановила особу спільника, який знаходився поза межами СІЗО, та затримала його", - відзначає поліція.

Фото: правоохоронці провели антитерористичні навчання в районі проведення ООС (npu.gov.ua)