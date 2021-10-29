ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Правоохоронці провели антитерористичні навчання в районі проведення ООС

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 19:04
Правоохоронці провели антитерористичні навчання в районі проведення ООС Фото: правоохоронці провели антитерористичні навчання в районі проведення ООС (npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В зоні проведення ООС відбулись спеціальні антитерористичні навчання. Правоохоронці затримували "терористів", звільняли заручників й знешкоджували вибухівку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Метою проведення тренування була перевірка готовності різних силових відомств працювати в екстремальних ситуаціях, а також вдосконалення професійної підготовки правоохоронців", - пише пресслужба поліції.

Відповідно до легенди, терористи повинні були врятувати зі слідчого ізолятора бойовика НЗФ. Один з них, під виглядом адвоката, проник у камерний блок разом з вибухівкою.Також у злочинців були заручники - співробітник СІЗО й інший адвокат.

Фото: правоохоронці провели антитерористичні навчання в районі проведення ООС (npu.gov.ua)

"Терористи" забарикадувалися у приміщенні адмінбудівлі та повідомили про свої вимоги, а саме: надати автомобіль та гелікоптер для втечі на тимчасово окуповану територію України", - додає пресслужба.

Фото: правоохоронці провели антитерористичні навчання в районі проведення ООС (npu.gov.ua)

Під час навчань правоохоронці виконали умови терористів й під час проведення планових заходів - звільнили заручників та затримали злочинців.

"Вибухотехнічна служба знешкодила умовну вибухівку, знайдену в будівлі. Окрім того, штурмова група спецпідрозділу КОРД встановила особу спільника, який знаходився поза межами СІЗО, та затримала його", - відзначає поліція.

Фото: правоохоронці провели антитерористичні навчання в районі проведення ООС (npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
Київ йде на локдаун. Скільки може тривати тотальний карантин
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами