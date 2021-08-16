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Правоохранители переходят на усиленный режим работы ко Дню независимости

Автор: Валерия Полищук

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что правоохранители переходят на усиленный режим работы с 16 августа. В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня флага и 30-летия Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В местах массового пребывания людей увеличат количество патрулей. К патрулированию также привлекут военнослужащих Национальной гвардии.

По его словам, в Киеве будет работать около 10 тысяч сотрудников полиции и нацгвардейцев.

"Чтобы обеспечить правопорядок, мы усилим наряды патрулирования в общественных местах, на автостанциях, на железнодорожном вокзале, в метро и аэропортах", - заявил Клименко.

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День независимости Украины