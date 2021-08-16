RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Правоохоронці переходять на посилений режим роботи до Дня незалежності

Автор: Валерія Поліщук

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці переходять на посилений режим роботи з 16 серпня. У зв'язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня Прапора та 30-річчя Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

У місцях масового перебування людей збільшать кількість патрулів. До патрулювання також залучать військовослужбовців Національної гвардії.

За його словами, в Києві працюватиме близько 10 тисяч співробітників поліції і нацгвардійців.

"Щоб забезпечити правопорядок, ми посилимо наряди патрулювання в громадських місцях, на автостанціях, на залізничному вокзалі, в метро і аеропортах", - заявив Клименко.

Читайте РБК-Україна в Google News
День незалежності України