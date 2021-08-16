Правоохоронці переходять на посилений режим роботи до Дня незалежності

У місцях масового перебування людей збільшать кількість патрулів. До патрулювання також залучать військовослужбовців Національної гвардії.

За його словами, в Києві працюватиме близько 10 тисяч співробітників поліції і нацгвардійців.

"Щоб забезпечити правопорядок, ми посилимо наряди патрулювання в громадських місцях, на автостанціях, на залізничному вокзалі, в метро і аеропортах", - заявив Клименко.