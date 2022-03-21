Правоохранители открыли производство из-за угона врагом украинских кораблей из Бердянска
Запорожская областная прокуратура взялась за процессуальное руководство досудебного расследования в уголовном производстве относительно кражи украинских судов из порта Бердянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.
"По данным следствия, представители вооруженных сил страны-агрессора с угрозой применения насилия захватили 5 морских судов, стоявших в порту города Бердянска. Корабли были загружены украинским зерном", – говорится в сообщении.
Преступникам грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Досудебным расследованием занимаются следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.
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