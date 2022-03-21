Правоохоронці відкрили провадження через угон ворогом українських кораблів із Бердянська
Запорізька обласна прокуратура взялася за процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо крадіжки українських суден із порту Бердянська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, представники збройних сил країни-агресора із погрозою застосування насильства захопили 5 морських суден, які стояли у порту міста Бердянська. Кораблі були завантажені українським зерном", – йдеться в повідомленні.
Злочинцям загрожує позбавлення волі на термін від восьми до 15 років. Досудовим розслідуванням займаються слідчі Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.
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