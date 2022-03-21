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Правоохоронці відкрили провадження через угон ворогом українських кораблів із Бердянська

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Бердянськ, Понеділок 21 березня 2022 18:22
Правоохоронці відкрили провадження через угон ворогом українських кораблів із Бердянська Фото: Бердянський морський торговельний порт (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Запорізька обласна прокуратура взялася за процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо крадіжки українських суден із порту Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, представники збройних сил країни-агресора із погрозою застосування насильства захопили 5 морських суден, які стояли у порту міста Бердянська. Кораблі були завантажені українським зерном", – йдеться в повідомленні.

Злочинцям загрожує позбавлення волі на термін від восьми до 15 років. Досудовим розслідуванням займаються слідчі Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

Нагадаємо, що російські окупанти викрали міського голову Берислава на Херсонщині.

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