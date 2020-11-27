Правоохранители открыли дело из-за вмешательства в е-систему судопроизводства

В работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы произошло вмешательство. Правоохранители сообщили о подозрении администратору ГП "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса.

По данным следствия, подозреваемый в начале 2019 года, занимая должность заместителя начальника отдела, несанкционированно получил доступ к рабочей учетной записи своего подчиненного.

Речь идет об удаленном доступе к серверам ГП "Информационные судебные системы", которые обеспечивают деятельность АИС "Единая судебная информационно-телекоммуникационная система".

"Мужчина разместил в системе электронные файлы, которые по своим функциям способны выполнять сбор персональных данных с последующим их сохранением в определенной директории", - указано в сообщении.

На данный момент следствие продолжается.

Напомним, во время тайной видеоконференции министров обороны ЕС к ней подключился журналист нидерландского издания RTL Nieuws Даниэль Верлаан. После его вмешательства конференцию закончили из соображений безопасности.