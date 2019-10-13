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Правоохранители не исключают провокаций во время массовых акций 14 октября

Новости » Общество    13.10.2019 - 16:16
Правоохранители не исключают провокаций во время массовых акций 14 октября
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно

Во время массовых мероприятий, маршей и акций, которые посвящены Дню защитника Украины правоохранительные органы будут действовать строго и внимательно, ведь во время массовых акций возможны любые провокации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания.

"14 октября в Украине отмечается День защитника Украины. Многие люди завтра примут участие в массовых мероприятиях, политических митингах, акциях, шествиях, посвященных этой дате. Правоохранители готовы обеспечить право на мирные собрания и публичную демонстрацию гражданской позиции каждому украинцу!" - говорится в совместном заявлении глав МВД и СБУ и секретаря СНБО.

Отмечено, что правоохранители готовы обеспечивать права граждан и защищать общественный порядок и безопасность каждого участника.

"Крайне важно в этот день объединиться вокруг главных ценностей и вместе беречь безопасность и уважать права каждого гражданина", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 14 октября ветераны АТО проведут в Киеве марш "Нет капитуляции". Марш начнется в 16:00 в парке имени Тараса Шевченко. Колонна пройдет к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.

Кроме того, Посольство США в Украине призвало американских граждан быть осторожными во время проведения в Киеве марша ветеранов АТО "Нет капитуляции".

Посольство США призвало американцев к осторожности из-за марша в Киеве В Киеве ветераны АТО проведут марш "Нет капитуляции"
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраинымаршДень защитника Украины
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