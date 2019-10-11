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В Киеве ветераны АТО проведут марш "Нет капитуляции"

Новости » Общество    11.10.2019 - 18:57
В Киеве ветераны АТО проведут марш "Нет капитуляции"
Фото: акция под Офисом президента 2 октября (facebook.com/stas.kozluk)

Ветераны АТО выступят против введения особого статуса для ОРДЛО

В понедельник, 14 октября, ветераны АТО проведут в Киеве марш "Нет капитуляции". Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Во время пресс-конференции народный депутат Украины, участница АТО Яна Зинкевич рассказала о требованиях ветеранов, которые будут озвучены на акции.

"Это - запрет введения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины, потому что это путь к развалу. Это - запрет на введение амнистии для боевиков, запрет отвода украинских войск на линии разграничения, запрет на любые негосударственные военизированные формирования на территории ОРДЛО, запрет проведения выборов в любые органы власти и самоуправления до получения полного контроля по всей линии российско-украинской границы", - заявила она.

Бывший политзаключенный, участник АТО Евгений Панов заявил, что ветераны хотят призвать президента Владимира Зеленского быть более осторожным в переговорах с Российской Федерацией.

Марш начнется в 16:00 в парке имени Тараса Шевченко. Организаторами акции являются ветеранские организации. Они просят активистов не приносить на марш политические флаги и лозунги, а также запрещенные предметы, соблюдать правопорядок и не поддаваться на провокации.

Колонна пройдет к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.

Напомним, 2 октября в Киеве под Офисом президента прошла акция "Нет капитуляции". Активисты принесли с собой флаги Украины и УПА, и выкрикивали "Вова, выходи", "Кучму геть", "Зелю геть", а также "Нет капитуляции".

Кроме того, 1 октября под Офисом президента проходила аналогичная акция. Сотни активистов протестуют против подписания "формулы Штайнмайера", из-за чего в центр столицы стянули силовиков. Митингующие принесли с собой флаги, а также развернули баннер, на котором написали "Нет - капитуляции".

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