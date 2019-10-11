Посольство США призвало американцев к осторожности из-за марша в Киеве

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Марш ветеранов АТО пройдет 14 октября в Киеве

Посольство США в Украине призвало американских граждан быть осторожными во время проведения в Киеве марша ветеранов АТО "Нет капитуляции". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства США в Украине в Facebook.

В посольстве призвали американцев избегать толпы и демонстраций, соблюдать осторожность вблизи больших собраний и акций, обращать внимание на окружение, следить за информацией в СМИ, а также привали вести себя сдержано.

"14 октября на территории от парка Шевченко до Майдана Независимости запланирована акция, в которой ожидается участие более 5 тыс. человек. Ввиду этого события ожидается интенсивное присутствие полиции и значительные пробки", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам народного депутата и участницы АТО Яны Зенкевича, главное требование участников протеста - отмена "формулы Штайнмайера". В частности, ветераны хотят призвать президента Владимира Зеленского быть более осторожным в переговорах с Россией.

Ранее РБК-Украина писало, что 2 октября в Киеве под Офисом президента прошла акция "Нет капитуляции". Участники протеста выступали против подписания "формулы Штайнмайера".

Также сообщалось, что 9 октября в Золотом, где планируется разведение войск, Нацкорпус устроил протесты. В результате стычек с правоохранителями один полицейский получил повреждение.