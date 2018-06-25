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Правоохранители Германии задержали бывшего охранника Усамы бен Ладена

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 18:02
Фото: бывший охранник Усамы бен Ладена (derwesten_de)
Фото: бывший охранник Усамы бен Ладена (derwesten_de)

Мужчина на данный момент находится под стражей

В Германии правоохранители задержали бывшего охранника экс-главаря террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена во время очередного отчета мужчины перед полицией в городе Бохуме. Об этом градоначальник Бохума Томас Спрингер заявил изданию Der Westen.

Указано, что 41-летний Сами А. находится под стражей. С 1997 года он проживает в Бохуме и получает государственные пособия. Внесен в список потенциально опасных лиц.

Отмечается, что Федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) Германии планировало депортировать мужчину еще в 2006 году. Но в апреле 2017 года Высший административный суд постановил, что по возвращении в Тунис его могут подвергнуть пыткам.

Вместе с тем 25 июня BAMF отозвало постановление суда о недопустимости депортации Сами А.

По данным издания Bild, в 11:47 по местному времени мужчина покинул свой дом в Бохуме, и в течение следующих двадцати минут полиция обыскала его жилье. Однако в полиции отказались прокомментировать изданию данную информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ливии национальная армия взяла в плен лидера "Аль-Каиды" Абу Сафьяна бен Каму.

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Теги публикации: Усама бен Ладен, Германия, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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