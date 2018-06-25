Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Правоохоронці Німеччини затримали колишнього охоронця Усами бен Ладена

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 18:02
Фото: колишній охоронець Усами бен Ладена (derwesten_de)
Фото: колишній охоронець Усами бен Ладена (derwesten_de)

Чоловік на даний момент знаходиться під вартою

У Німеччині правоохоронці затримали колишнього охоронця екс-ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена під час чергового звіту чоловіка перед поліцією у місті Бохумі. Про це градоначальник Бохума Томас Спрінгер заявив виданню Der Westen.

Зазначено, що 41-річний Самі А. знаходиться під вартою. З 1997 року він проживає у Бохумі і отримує державну допомогу. Внесений до списку потенційно небезпечних осіб.

Відзначається, що Федеральне агентство з міграції та біженців (BAMF) Німеччини планувало депортувати чоловіка ще в 2006 році. Але в квітні 2017 року Вищий адміністративний суд постановив, що після повернення у Туніс його можуть піддати тортурам.

Разом з тим 25 червня BAMF відкликало постанову суду про неприпустимість депортації Самі А.

За даними видання Bild, в 11:47 за місцевим часом чоловік покинув свій будинок у Бохумі, і протягом наступних двадцяти хвилин поліція обшукала його житло. Однак у поліції відмовилися прокоментувати виданню цю інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лівії національна армія взяла в полон лідера "Аль-Каїди" Абу Саф'яна бен Каму.

У Німеччині стався вибух у житловому будинку Україна і Німеччина домовились активізувати співпрацю з кібербезпеки
Теги публікації: Усама бен Ладен, Германия, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся