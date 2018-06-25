Правоохоронці Німеччини затримали колишнього охоронця Усами бен Ладена

Чоловік на даний момент знаходиться під вартою

У Німеччині правоохоронці затримали колишнього охоронця екс-ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена під час чергового звіту чоловіка перед поліцією у місті Бохумі. Про це градоначальник Бохума Томас Спрінгер заявив виданню Der Westen.

Зазначено, що 41-річний Самі А. знаходиться під вартою. З 1997 року він проживає у Бохумі і отримує державну допомогу. Внесений до списку потенційно небезпечних осіб.

Відзначається, що Федеральне агентство з міграції та біженців (BAMF) Німеччини планувало депортувати чоловіка ще в 2006 році. Але в квітні 2017 року Вищий адміністративний суд постановив, що після повернення у Туніс його можуть піддати тортурам.

Разом з тим 25 червня BAMF відкликало постанову суду про неприпустимість депортації Самі А.

За даними видання Bild, в 11:47 за місцевим часом чоловік покинув свій будинок у Бохумі, і протягом наступних двадцяти хвилин поліція обшукала його житло. Однак у поліції відмовилися прокоментувати виданню цю інформацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лівії національна армія взяла в полон лідера "Аль-Каїди" Абу Саф'яна бен Каму.