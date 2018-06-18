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Ливийская национальная армия взяла в плен лидера "Аль-Каиды"

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 02:19
Ливия (wikipedia.org)
Ливия (wikipedia.org)

Вооруженные силы Ливии арестовали бен Каму во время рейда

В Ливии национальная армия взяла в плен лидера "Аль-Каиды" - Абу Сафьяна бен Каму. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Как сообщается, вооруженные силы Ливии арестовали бен Каму во время рейда на одну из последних укрепленных позиций террористов в Дерне, когда у группы боевиков, которой он руководил, закончились боеприпасы.

Отметим, 59-летний Абу Сафьян бен Каму - один из наиболее авторитетных лидеров террористической сети. Покинул Ливию в начале 1980-х годов, проходил обучение в тренировочных лагерях в Афганистане. Во время пребывания Усамы бен Ладена в Судане бен Каму был его личным водителем. Был схвачен спецназом США и помещен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать тюремное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство обороны США сообщило, что в результате воздушных ударов в центральном Йемене были уничтожены пять террористов "Аль-Каиды", среди которых лидер ячейки этой террористической организации в стране.

В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США указано, что авиаудары были нанесены 20 ноября 2017 года. А их целью был Муджахид аль-Адани, также известный как Мухаммад Шукри, лидер "Аль-Каиды" и четверо его соратников.

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Теги публикации: пленные, Ливия, Аль-Каида  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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