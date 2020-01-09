ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Правоохранители допросили родственницу члена экипажа рухнувшего самолета МАУ

Новости » Общество     09.01.2020 - 18:15
Правоохранители допросили родственницу члена экипажа рухнувшего самолета МАУ
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Ранее в сети появилась информация о том, что член экипажа звонил своей матери во время крушения самолета

Правоохранители допросили мать одного из членов экипажа самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора опровергает информацию, распространенную в Facebook о звонке члена экипажа рейса своим родственникам в момент падения самолета. Так, 8 января в соцсети была распространена информация о том, что один из членов экипажа рейса PS 752 Тегеран-Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, сообщили в ведомстве.

Прокурорами Офиса генерального прокурора вместе со следователями Национальной полиции был проведен допрос матери члена экипажа, которая подтвердила только факт звонка, который состоялся еще до вылета самолета из аэропорта города Тегеран.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил о наличии еще трех версий авиакатастрофы в Иране. Данилов отметил, что всего существует семь версий, но три из них пока являются закрытыми.

Один из пассажиров МАУ в Иране не попал на борт из-за проблемы с билетом Швеция предлагает помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныГПУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь