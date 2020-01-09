Правоохранители допросили родственницу члена экипажа рухнувшего самолета МАУ

Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

Ранее в сети появилась информация о том, что член экипажа звонил своей матери во время крушения самолета

Правоохранители допросили мать одного из членов экипажа самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора опровергает информацию, распространенную в Facebook о звонке члена экипажа рейса своим родственникам в момент падения самолета. Так, 8 января в соцсети была распространена информация о том, что один из членов экипажа рейса PS 752 Тегеран-Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, сообщили в ведомстве.

Прокурорами Офиса генерального прокурора вместе со следователями Национальной полиции был проведен допрос матери члена экипажа, которая подтвердила только факт звонка, который состоялся еще до вылета самолета из аэропорта города Тегеран.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил о наличии еще трех версий авиакатастрофы в Иране. Данилов отметил, что всего существует семь версий, но три из них пока являются закрытыми.