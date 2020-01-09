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Правоохоронці допитали родичку члена екіпажу літака, що впав МАУ

Новини » Суспільство     09.01.2020 - 18:15
Правоохоронці допитали родичку члена екіпажу літака, що впав МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що член екіпажу телефонував своїй матері під час аварії літака

Правоохоронці допитали матір одного з членів екіпажу літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), який зазнав аварії в Ірані. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Офіс Генерального прокурора спростовує інформацію, поширену в Facebook про дзвінок члена екіпажу рейсу своїм родичам в момент падіння літака. Так, 8 січня в соцмережі була поширена інформація про те, що один з членів екіпажу рейсу PS 752 Тегеран-Київ зробив дзвінок своєї матері і сказав про те, що літак падає в зв'язку з обстрілом. Дана інформація не відповідає дійсності, повідомили у відомстві.

Прокурорами Офісу генерального прокурора разом зі слідчими Національної поліції був проведений допит матері члена екіпажу, яка підтвердила тільки факт дзвінка, який відбувся ще до вильоту літака з аеропорту міста Тегеран.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив про наявність ще трьох версій авіакатастрофи в Ірані. Данилов зазначив, що всього існує сім версій, але три з них поки є закритими.

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