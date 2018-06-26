Правоохранители будут применять три метода контроля таможни, - Аваков

По словам главы МВД, в случае необходимости правоохранители будут применять силовые методы

Для борьбы с контрабандистами правоохранители будут использовать 3 метода контроля на украинской таможне. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, в случае необходимости правоохранители будут применять силовые методы.

"Необходимо прочитать постановление Кабмина, которое вышло. Параллельно необходимо прочитать 2-3 письма соответствующего поручения премьер-министра, где подробно описан механизм. Суть в том, что в Украине нарабатывается новая система контроля различных органов. Существует 3 метода контроля, в том числе - аналитический через базы данных. Да, мы сможем убрать эти 10 схем о которых мы говорим. Где-то потребуется силовой компонент, когда речь идет о "танкерах-невидимках". Они приходят в нейтральные воды, разгружаются через ночные суда и под прикрытием некоторых правоохранителей. Там потребуется силовой компонент. Но мы уже осуществили на этот счет несколько важных шагов", - рассказал Аваков.

Он добавил, что представители разных правоохранительных органов борются с контрабандой на таможне.

"Мы будем бороться с контрабандой и вместе с СБУ, и вместе ГПУ, и вместе с ГФС", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Украине действуют 10 схем организации контрабанды.