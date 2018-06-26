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Правоохоронці вживатимуть три методи контролю митниці, - Аваков

НовиниПолітика    26.06.2018 - 00:22
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

За словами глави МВС, у разі необхідності правоохоронці будуть застосовувати силові методи

Для боротьби з контрабандистами правоохоронці будуть використовувати 3 методи контролю на українській митниці. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, в разі необхідності правоохоронці будуть застосовувати силові методи.

"Необхідно прочитати постанову Кабміну, яка вийшла. Паралельно необхідно прочитати 2-3 листи відповідного доручення прем'єр-міністра, де детально описаний механізм. Суть в тому, що в Україні напрацьовується нова система контролю різних органів. Існують 3 методи контролю, в тому числі - аналітичний через бази даних. Так, ми зможемо прибрати ці 10 схем про якi ми говоримо. Десь буде потрібен силовий компонент, коли мова йде про "танкери-невидимки". Вони приходять в нейтральні води, розвантажуються через нічні судна і під прикриттям деяких правоохоронців. Там потрібен силовий компонент. Але ми вже здійснили на цей рахунок кілька важливих кроків", - розповів Аваков.

Він додав, що представники різних правоохоронних органів борються з контрабандою на митниці.

"Ми будемо боротися з контрабандою і разом з СБУ, і разом з ГПУ, і разом з ДФС", - додав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в Україні діють 10 схем організації контрабанди.

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Теги публікації: Арсен Аваков, митниця  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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