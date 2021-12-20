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Правоохранителей призвали остановить рейдерскую атаку "Центра защиты инвалидов" в Одессе

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Одесса, Понедельник 20 декабря 2021 08:56
Правоохранителей призвали остановить рейдерскую атаку "Центра защиты инвалидов" в Одессе
Автор: Илона Свиридова

Руководитель одесской общественной организации "Центр защиты инвалидов" заявил, что, начиная с марта 2021 года, организация подвергается систематическим рейдерским атакам.

Об этом говорится в письме организации к генеральному прокурору Украины и министру внутренних дел, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

В письме утверждается, что силовые действия в отношении организации якобы активно поддерживает прокуратура и полиция Одессы.

"Последним шагом этой атаки, стало безосновательное возбуждение уголовного дела против директора общественной организации, изъятие всех правоустанавливающих документов, и немедленное переоформление всех активов организации через полтавского нотариуса, который не имел прав этого делать", - отмечается в обращении.

В то же время в организации добавляют, что у них нет возможности открыть уголовное дело в Одессе из-за предвзятости правоохранительных органов к этой ситуации.

"Превышение власти или служебных полномочий, т.е. умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они повлекли тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц, является уголовно наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 365 УК Украины", - напоминают в организации, призывая генпрокурора и министра МВД вмешаться в ситуацию.

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Одесса Рейдерский захват
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