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"Правоохоронцям"-зрадникам у Запорізькій області оголошено підозру

Фото: ДБР викрило державних зрадників на захопленій території у Запорізькій області (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Шістьом “правоохоронцям” у Запорізькій області, які перейшли на бік РФ, оголошено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Встановлено, що підозрювані після російського вторгнення зрадили присязі, перейшли на бік ворога та стали йому служити: допомогли окупантам створити фейкові правоохоронні органи під назвою "Народна милиция г. Каменка-Днепровская" та "Народная милиция пгт Михайловка".

"За вказівками загарбників підозрювані патрулюють вулиці селищ та виходять на чергування - вдають роботу правоохоронного органу. Також постійно агітують своїх колишніх колег та інших жителів області не чинити опір та співпрацювати з загарбником", - йдеться у повідомленні.

Всіх шістьох правоохоронців заочно звільнено та їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацію майна .

"Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття зрадників, які вирішили перейти на бік ворога. Кожного колаборанта буде притягнуто до кримінальної відповідальності", - підкреслили у ДБР.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у лавах Служби безпеки України виявили ще одного зрадника, який збирав секретну інформацію для російських спецслужб.

Крім того, раніше ми писали, що два колаборанти з Херсона стали "командирами" при окупантах.

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